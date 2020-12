Increíble pero cierto: A sus cincuenta y tantos Jennifer López nunca se ha puesto bótox en el rostro.

La estrella no descarta hacerse un retoque, claro, si es que lo llegara a requerir.

A sus cincuenta y tantos de años de vida Jennifer López se ha caracterizado por ser una de las estrellas más aplaudidas del medio del entretenimiento por lo bien que ha sabido manejar su aspecto físico.

Contrario a otras famosas JLo no ha sorprendió a sus seguidores por aparentar menos edad de la que tiene, mucho menos por mostrar un rostro de treintañera gracias al bótox, al contrario, la también cantante muestra con orgullo sus 51 años.

En una reciente entrevista, vía online, la novia del ex pelotero A-Rod reveló que hasta el momento no se ha sometido a ningún tratamiento con bótox, tirando por tierra los miles de rumores que aseguran que la empresaria se ha hecho uno que otro arreglito.

“(Hasta el) día de hoy nunca me he puesto bótox”, dijo Jennifer López un tanto “sorprendida” por la pregunta estética.

Si bien la nacida en Nueva York no se ha “tocado” la cara, también lo es que no dudaría en recurrir al recurso más utilizado por las famosas para el rejuvenecimiento facial: el bótox.

“No soy de ese tipo de personas. No tengo nada en contra de quien sí lo hace, pero no es lo mío. A la hora de cuidar de mi piel, me gusta seguir un enfoque más natural, pero claro, también quiero usar productos que funcionen”, dijo,

JLo también recordó, durante la charla, que hace unos años un novio que tuvo y que gustaba de ir al dermatólogo le recomendó someterse a un tratamiento para eliminar las líneas de expresión, peor ella simplemente dijo no: “Menos mal que dije que no”.

Se sabe que Jennifer desde joven ha cuidado al máximo su rostro con cremas con protector solar, así como con ácido hialurónico, lo que hoy en día le permite verse más que bellísima.

Pero no todo se trata de cremas, Jennifer López lleva un excelente estilo de vida que consiste en una alimentación orgánica, además de una sobredosis de ejercicios que le ha dejado un cuerpo de envidia.