Luisito Comunica revela su verdadera historia de amor con la modelo Ary Tenorio. Te contamos los detalles en FOTOS.

Conoce la historia de amor de Luisito Comunica y su novia Ary Tenorio. ¡No es la típica historia de enamorados!

Luisito Comunica es uno de los influencers más importantes de Latinoamérica y el mundo desde hace ya algunos años, hemos visto su crecimiento personal y profesional, y al ser una figura pública, también hemos conocido sus romances, escándalos, éxitos y truenes. Recordemos que duró varios años andando con la tambi´en YouTuber Cinthya Velázquez, mejor conocida como “La Chule” o “Lenguas de Gato”, ¡pero poco despuésde terminar, ya tenía otra novia! Y parece que le pegó duro el amor, pues nunca lo habíamos visto tan feliz, enamorado, emocionado, e ilusionado con alguien.

La bella chica se llama Ary Tenorio, es originaria de Venezuela pero lleva un tiempo viviendo en México. Es modelo y actualmente se está preparando para concursar en Miss México 2020 como reprensentante de la CDMX, ¡wow! Qué suertudo “Luisito El Pillo”. Pero, ¿cuál es su historia de amor? ¡Aquí te la contamos! Sigue leyendo y viendo todas las fotos.

Según la pareja, fue a través de Instagram que comenzaron a platicar, hasta que Luisito le pidió su número a Ary y mantuvieron contacto. Por fin él se animó a invitarla a salir para poderse conocer en persona. ¡Nada perdido, Luis! Comenzaron a salir durante un tiempo, se conocieron, se gustaron, se enamoraron, ¡pero se separaron! Salieron con otras personas, pero al final, Luisito se dio cuenta de que la extrañaba, por lo que le pidió una segunda oportunidad a Ary ya que realmente quería algo formal con ella. ¿Quién dijo que no se puede encontrar el amor en redes sociales? Aunque Ary confesó que antes de Luis, le daba mucho miedo conocer a alguien por Internet, pues considera que es peligroso. Al principio, los mensajes que intercambiaban no eran nada frecuentes, hasta “el pillo” pensó que ella no estaba interesada; no fue hasta que un día ella le mandó un mensaje diciéndole que la tenía muy abandonada, que el influencer vio la oportunidad.

Como ella es de Venezuela, en su primera cita Luis la llevó a hacer un tour en varios restaurantes y bares de la Ciudad de México. Luisito admitió que la lastimó y que eso fue lo que provocó su distanciamiento al principio, aunque cuando fue a buscarla para pedirle perdón, hubo una recondilación casi inmediata. ¡¿Pues qué le habrá hecho que se tuvieron que separar?

Meses después comenzaron a viajar por distintas partes del mundo como Nueva York y recientemente a África, a través de sus historias de Instagram, los dos nos han dejado ver parte de la relación. ¡Se ven muy enamorados y felices! Al conocer a Ary, los fans de Luisito empezaron a hacer memes de la pareja, pues ella es más alta que él, ¡pero los dos lo ven con humor y hasta bromean la respecto! Se nota que su convivencia es sana, amorosa, respetuosa y muy divertida.

Les deseamos mucho amor y más viajes para que nos sigan enseñando lo bello que es el mundo.