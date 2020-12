Sacó sus trapitos al sol: Eiza González reveló los múltiples padecimientos que le provocan pánico durante la cuarentena.

La estrella se confesó con sus seguidores sobre sus problemas de salud.

La actriz mexicana Eiza González hizo una confesión que dejó a sus seguidores muy sorprendidos, pues incluso las imágenes con las que hizo tal revelación dejaron boquiabiertos a más de uno.

A través de sus historias en Instagram la actriz sentenció: “Hola, mi nombre es Eiza y soy extremadamente alérgica a todo el planeta Tierra”.

La revelación que hizo la acompañó de una fotografía con un listado de más de 30 alimentos que le producen alergia.

Entre dichos alimentos aparecen: las nueces, el salmón, la cocoa, el jitomate, la yema de huevo, la carne de vaca, las fresas, el arroz, la mostaza, el camote, el maíz, el jengibre, varios mariscos, la naranja, el atún, el brócoli, la zanahoria, el ajo, la leche, la vainilla, la canela, el puerco, el pavo, el pepino, el apio, las cerezas, el café, las almendras o el limón son solo algunos de los que le hacen reacción.

Eiza, quien suele ser muy hermética con su vida privada, también compartió una fotografía en la que aparece boca abajo mientras le realizan pruebas de alergia.

“Usualmente no publico cosas personales pero he recibido muchos mensajes con preguntas. Este es un estudio de alergias, no de sensibilidad a los alimentos. He sufrido alergias terribles desde siempre, y las alergias se transforman, entonces siempre tengo que cuidarme. He recibido tratamiento desde que era bebé recién nacida”, escribió la intérprete de 30 años.

La también cantante abrió su corazón para explicar la severidad de su padecimiento y cómo es el incómodo tratamiento médico que debe seguir.

“Te hacen pruebas en tu espalda y esperas por un rato. Esto es justo cuando las aplicaron. Ya tengo ronchitas en todas partes, ¡pero me puse peor! Muy feo para compartir. (Hasta arriba a la derecha son gatos y caballos. Soy alérgica a muerte entonces reaccionó de inmediato apenas lo toque)”, señaló.

A pesar de sus incontables alergias, Eiza explicó que no son su mayor temor durante esta pandemia por coronavirus, sino los severos problemas respiratorios que sufre desde pequeña.

“Mis alergias de comida son lo último que me preocupa, para ser honesta. He luchado toda mi vida con problemas severos de respiración (sinusitis, infecciones, neumonía, bronquitis, etc.), lo que es mi mayor problema y mi miedo más grande durante esta pandemia, obviamente”, explicó.

Aprovechó el momento para hacer conciencia sobre dichos problemas y su importancia, ya que estos padecimientos pueden tornarse graves si no son tratados a tiempo.

“Las alergias son un asunto real que mucha gente no toma en serio y que puede cambiar la calidad de tu vida. No soy una experta, solo lucho con ellas. Pero pregúntale a tu doctor si creen que deberías de hacer el estudio. ¡Y yo sobreviviré! Ja, ja, ja, lo prometo. Gracias por el amor”, finalizó.