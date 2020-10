Sarita Sosa revela fotos inéditas de su padre, José José, a más de un año de su muerte y le llueven un sinfín de críticas

La hija de José José lo recordó a través de las redes sociales, pero salió contraproducente.

A poco más de un año del fallecimiento del cantante mexicano José José, su hija menor Sara Sosa publicó tres fotografías inéditas de ella junto a su padre.

En la serie de fotografías en blanco y negro aparece Sara de bebé junto a “El príncipe de la canción” y Sara Salazar, su madre.

“Vivirás en mi gracias a la música y los recuerdos Te amo y te extraño demasiado Otousan. Gracias por ser mi maestro de vida”, escribió junto a una de las instantáneas.

“Extrañando a mi mejor amigo y las mejores risas de mi vida” apuntó Sarita junto a otra de las fotografías en las que aparece José José riendo con su hija.

Las publicaciones se llenaron de comentarios positivos, de amor y apoyo para Sara, pero también le llovieron las críticas y mensajes de “haters” que recuerdan los pleitos que Sara tuvo con sus hermanos, Marysol y José Joel, en los últimos meses de vida de José José y después de su fallecimiento.

El pasado 28 de septiembre se cumplió un año de la muerte del intérprete de “El Triste” y sus hijos Marysol, José Joel y su exesposa Anel honraron su memoria con un evento en la colonia Clavería, en Azcapotzalco, lugar en el que nació y creció José José; por su parte Sara Sosa apareció en un programa de televisión de una famosa cadena en Estados Unidos para hablar de la muerte de su papá y cómo ha enfrentado esta pérdida.

En el estudio Sarita Sosa habló del amor que sus padres se tuvieron, cómo ha sentido la presencia de su papá en varias ocasiones y la costumbre que tenían de tocar juntos, ella en el piano y él en el bajo. Platicó sobre cómo ha pasado este año sin su padre: “He estado bien, tratando de mirar hacia adelante y recordar con mucho amor”.

Reveló que en su última conversación con José José él le pidió a su hija más pequeña que no dejara de cantar, que se enfocara en su música.

Al ser cuestionada sobre una reconciliación con sus hermanos Sara lo descartó: “Han pasado muchas cosas, pero igual es algo triste. Es algo muy personal... la gente no conoce la verdadera historia, entonces no sé si eso pueda pasar en un futuro. Obviamente no estoy cerrada... ha habido demasiadas cosas que han pasado”.

Una de las situaciones que más llamaron la atención en torno a la muerte del cantante fue la lluvia de críticas que recibió Sara Sosa, situación por la que fue cuestionada durante la entrevista, a lo que ella respondió: “La razón por la que no me afectan es porque obviamente no son ciertas, y el hecho de que mi papá siempre me decía ‘que se te resbale, ponte aceite de coco y que se te resbale’. No le presto atención porque eso solamente da energía negativa y solamente te estresa, te da un estrés que no es necesario”.

Sara no aclaró si existe un testamento, uno de los temas más debatidos desde la muerte del ídolo.

“Yo lo único que sé es que los abogados están viendo eso. A mí no me gusta estar metida en eso, se lo dejo todo a los abogados”, señaló.

Luego de la muerte de José José comenzó la batalla en la familia debido a que, aunque se confirmó la muerte del cantante, nada se sabía del lugar en el que estaba su cuerpo. Los hijos mayores del “Príncipe de la canción”, José Joel y Marysol Sosa, viajaron a Miami, Florida, pero se encontraron con el hermetismo de su media hermana menor, Sarita, quien cuidó de José José su último año de vida. El hashtag #dóndeestájoséjosé se volvió tendencia.

El pleito entre hermanos inició antes del fallecimiento del cantante, pues mucho se especuló que Sarita había “secuestrado” a su padre, por lo que Marysol y José Joel iniciaron una demanda contra ella luego de un año sin hablar con José José.

Por si fuera poco con la ira de sus hermanos, Sarita tuvo que enfrentar el enojo y las críticas de los fans de José José debido a una entrevista que concedió a un importante medio a pocas horas de que se confirmara la muerte de su padre en la que se mostró tranquila y arreglada físicamente.