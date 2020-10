¿Se viene una mega bomba musical? Aseguran que Danna Paola y Tini Stoessel preparan un tema juntas.

Las redes se han vuelto locas después de que se dio a conocer esta información.

Uno de los romances más sonados del 2019 fue el protagonizado por Sebastián Yatra y Tini Stoessel, pero la historia de amor terminó luego de casi un año de relación. Luego de dos meses de la separación entre Sebastián y Tini el nombre de Danna Paola comenzó a sonar entre los fans que pusieron atención a todos los mensajes que Danna y Yatra intercambiaron en redes sociales. El tema incluso llegó a ser TT, pero ambos desmintieron dichos rumores y aseguraron que entre ellos existía solo una gran amistad y trabajo, pues hicieron una canción juntos llamada “No bailes sola”.

La polémica entre estos tres artistas parece estar cerca de terminar, pues se especula que Danna y Tini podrían tener una colaboración musical.

Danna Paola cantó un fragmento de la canción “Fresa”, tema de Tini, y lo compartió a través de sus redes sociales, este hecho fue interpretado por los fans como una manera de acercarse a la exVioletta y limar posibles asperezas.

Algunos seguidores acusaron a la también actriz mexicana de ser “hipócrita” por cantar un tema de su supuesta “rival”, mientras que otros pidieron una colaboración entre las guapas estrellas.

Los fanáticos aseguran que Tini y Danna harán un remix de la canción “Fresa”, pues los mismos seguidores han compartido una imagen donde aparece el nombre de Danna Paola y Lalo Ebratt en el apartado de “featuring”.

Hace unos días sonaron las alarmas en las redes sociales debido a un tuit de la argentina “Ahora ya entiendo su mala fama... pero el que la hace tarde o temprano la paga #Duele”, en referencia a su nueva canción, pero la polémica se encendió porque sus seguidores lo interpretaron como un mensaje para Danna.

Danna Paola interpreta una canción llamada “Mala Fama”, la cual dice “Que si me fui con Maluma, no, dicen que Yatra y Ozuna, no…”, tema que provocó controversia.

Luego de comenzado el rumor Tini escribió en Twitter “#Duele está escrita y grabada hace más de un año y medio. Estoy muy feliz de que por fin puedan conocerla”, aclarando que el tema nació antes del escándalo entre su ex y la mexicana. “No es que me hagas falta, es que a ti te falta. Mis besitos te hacen falta”, dice la nueva canción de la exVioletta.

Tras las especulaciones de que Danna fue la tercera en discordia en la relación entre Tini y Sebastián, la actriz de Élite dijo haberse molestado, pues dejó en claro varias veces que lo suyo era solo una amistad y trabajo. Para responder a los rumores Danna bromeó con la canción de “Mala Fama” cambiando la letra de la canción “Que si me fui con Maluma, no; que sí con Yatra… con Yatra sí me fui”, dijo en un video cuando recién comenzaban las especulaciones.