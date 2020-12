Will Smith sorprendió a un niño con cáncer haciéndole un regalo muy especial y una espectacular donación. En FOTOS te contamos.

Will Smith está sorprendiendo y ayudando a varias personas en todo el mundo durante esta época navideña.

Sin duda uno de los mejores actores de Hollywood, y no solo por su talento sino por su gran corazón y carisma es Will Smith, ¡lo amamos! Siempre está dando de qué hablar pero por sus buenas acciones, es un ejemplo a seguir como esposo, como padre, como amigo y como persona en general. ¿Qué hizo esta vez? Te contamos los detalles...

Una de las cosas más lindas de un ser humano, es cuando ayuda a los demás de manera desinteresada, este es el caso de Will Smith que esta vez decidió sorprender a un niño con cáncer. ¡Le regaló la consola más cool del momento junto con una donación para su tratamiento! Te contamos que el actor está haciendo una serie de programas cortos para una red social llamados “Will From Home”. en donde el sorprende a personas con regalos, actuaciones, donaciones y todo tipo de sorpresas.

Will participó en una campaña junto al cantante Jason Derulo y una cadena de videojuegos, fue así como pudo recibir la sorpresa. Aiden es un niño de 14 años diagnosticado con cáncer a principios de año. Ha estado luchando durante los últimos meses para superar la enfermedad, ¡y en un año que ha sido muy complicado para todos, pero especialmente para él!

Afortunadamente Will Smith llegó a darle un poco de alegría en estas vísperas de Navidad. No solo él ha recibido este tipo de sorpresas, sino también varias personas más. Además, la cadena de videojuegos también ha donado 5000 dólares al hospital pediátrico Cook Children’s Medical Center, una cantidad que fue también igualada por Will Smith, con lo que esta obra de caridad fue de 10.000 dólares. ¡Bravo, Will!

Cabe destacar que el programa de Smith continuará con 10 episodios durante toda la temporada navideña, así que seguirá sorprendiendo a otras personas de todo el mundo con estos gestos tan nobles. Sin duda, un ejemplo a seguir. ¡Si está en nuestras posibilidades, ayudemos siempre al que más lo necesita!