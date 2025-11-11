inklusion logo Sitio accesible
¿Por qué genera conflicto el pasado sexual en las parejas? La sexóloga Ana Franco responde las dudas

La sexóloga Ana Franco explicó por qué suele generar conflicto entre las parejas el pasado sexual y compartió tips para fortalecer el vínculo afectivo.

¿Por qué el pasado sexual de una pareja genera conflicto? ¿Debería importarnos? ¿Nos comparamos? ¿Competimos? ¿Inseguridad? La sexóloga Ana Franco explicó por qué suele generar conflicto entre las parejas el pasado sexual y compartió tips para fortalecer el vínculo afectivo.

