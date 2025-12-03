inklusion logo Sitio accesible
"¡Su propia luz ciega a los demás!”, Germán Ortega opina de la ‘nueva’ versión de Ninel Conde

Tras las críticas que Ninel Conde ha recibido por sus arreglos estéticos, Germán Ortega compartió su opinión sobre esta versión del ‘Bombón Asesino’.

Tras las críticas que Ninel Conde ha recibido por sus arreglos estéticos, Germán Ortega compartió su opinión sobre esta versión del ‘Bombón Asesino’, más segura y empoderada. Además, reveló si estaría interesado en volver a tener un centro de espectáculos para impulsar la comedia.

