¿Es necesario el castro? ¿Cuánto se produce normalmente? La ginecóloga Julie Salomón explicó todo sobre el calostro

¿Sabías que el primer alimento que reciben los bebés puede marcar su salud para toda la vida? La ginecóloga Julie Salomón, nos acompañó para platicarnos todos sobre el calostro, la primera leche que produce el cuerpo de la mamá y que está llena de beneficios. ¿Cuántos mililitros de calostro se producen normalmente? ¿Cuándo se produce el calostro? ¡Toma nota y comparte!