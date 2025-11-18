Tras los hechos vandálicos, así luce actualmente la cripta de Silvia Pinal

Iván Cochegruz, quien reveló que la cripta de la familia Pinal habría sido vandalizada hace unos meses, habló de los trabajos de reparación y aclaró si la urna con las cenizas de ‘la última diva del cine mexicano’ sufrió daños. Además, el productor de teatro reveló qué preparan para conmemorar el aniversario luctuoso de Silvia Pinal.