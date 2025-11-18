La playa en México de aguas cristalinas y arena blanca que es perfecta para ir de camping y pocos conocen

El territorio mexicano es dueño de paisajes sublimes y sitios que albergan aguas cristalinas en entornos totalmente paradisíacos. Así es el caso de un lugar que pocos conocen y se encuentra en el estado de Baja California Sur: una playa casi virgen.

Conoce la playa que destaca por su entorno tranquilo, arena blanca y hermosas aguas cristalinas. El lugar ha sido poco explorado y sus aguas calmas invitan a una escapada de fin de semana de total desconexión. Esto es lo que tienes que saber de El Coyote.

El Coyote: la playa paradisíaca de Baja California Sur ideal para acampar

El Coyote es una playa ideal para acampar y apreciar el paisaje tanto de día como de noche. Este sitio se encuentra en la Bahía Concepción de Baja California Sur y se traduce en un espacio natural casi virgen y tranquilo.

Acudir a esta región del país es sumergirse en un entorno simple y natural, pero lleno de propuestas para desconectar de la rutina y el bullicio de la ciudad. La playa se encuentra en el municipio de Mulegé, cerca del pueblo Heroica Mulegé: un destino perfecto para nadar y comer pescados y mariscos frescos.

¿Qué se puede hacer en la playa El Coyote de Baja California Sur?

El Coyote es una playa de aguas cristalinas que ofrece la experiencia de acampar bajo las estrellas. Pero también es un sitio perfecto para tomar fotografías únicas, ya que su paisaje de ensueño está protagonizado por la arena blanca y las aguas tranquilas.

A su vez, esta región es ideal para nadar con seguridad, bucear, practicar snorkel, paddleboar y kayak. Su agua es tan cristalina que se pueden ver diversas especies de peces. Pero sus visitantes también realizan tours de lancha, senderismo o paseos a caballo.

Ubicación: ¿Cómo llegar a playa El Coyote desde la capital de Baja California Sur?

La playa El Coyote se encuentra a aproximadamente 460 km de La Paz, la capital del estado de Baja California Sur. El viaje en carro puede demorar hasta 6 horas, dependiendo del tráfico y la velocidad de conducción elegida. La ruta más rápida es la Carr. Transpeninsular/México 1.