Christian Nodal lanza polémico mensaje para Ángela Aguilar

Christian Nodal recurrentemente se encuentra en el ojo de la tormenta y sus últimas declaraciones no han sido la excepción. Es que el intérprete le dio una entrevista a Jasmin Zangarè, dónde confesó cuántos hijos quiere tener aparte de Inti.

¿Cuántos hijos quiere tener Christian Nodal?

En la entrevista, Christian Nodal manifestó que quiere tener 3 hijos además de su pequeña Inti. Ante esta revelación, los comentarios en las redes sociales no se hicieron esperar sobre todo porque no específico con quién.

La confesión de Nodal desconcertó a los internautas, tanto por el número de hijos que quiere tener como porque no especificó con quién.

“¿Cómo que 3 hijos?";“Tres más... vete preparandoÁngelita.”;“3 hijos más, pero no dijo con quién.”;“3 más para repetir la historia de su suegro”, se pudo leer en las redes sociales.

También hubo un llamativo tema que se relacionó con el viaje favorito de Christian Nodal hasta el momento. Ante esto él comentó que fue Roma, ciudad en la cuál confirmó su romance con Ángel Aguilar.

¿Christian Nodal coqueteo con Zangaré?

Los usuarios no perdonaron nada ya que acusaron a Nodal de haber coqueteado con la entrevistadora. Esto fue porque en la entrevista le propuso ‘echarse unos drinkis en Roma’. Esto luego de que reveló que le gusta visitar esa ciudad, sobre todo porque allí se confirmaron los rumores de que tenía un noviazgo con Aguilar.

“Se enamoró de la reportera el alma enamorada.”;“No le dio tiempo de terminar a coquetear, pero ya le dijo.”;“Roma, el lugar donde Nodal lleva a todas.”;“Ya sabe que el próximo viaje por tercera vez será a Italia.”

Así es que las redes sociales no le dejaron pasar nada a Christian Nodal, pero el cantante no ha salido a responder públicamente ninguna de las acusaciones que le han realizado. De esta manera los usuarios lo acusan de no perder el coqueteo con las mujeres.

