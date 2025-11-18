Receta: Sigue estos pasos y cocina el pavo perfecto para la cena de Navidad

Resta poco más de un mes para que se lleve a cabo una de las celebraciones más esperadas del año. La Navidad 2025 está a la vuelta de la esquina, por lo que si tu intención es sorprender a tu familia en la cena, aquí conocerás el procedimiento para cocinar el pavo perfecto.

El pavo es uno de esos alimentos que simplemente no pueden faltar en la cena de Navidad, pues se ha vuelto una tradición en las mesas mexicanas que disfrutan de su sabor. En ese sentido, ¿sabías que hay un método sencillo para que su sabor sea aún más espectacular?

¿Cómo preparar el pavo perfecto para la cena de Navidad?

El primer paso es comprar un pavo adecuado de acuerdo a tus intereses y al espacio de tu horno, por lo que se recomienda que este se adquiera uno o dos días antes de cocinar. Posteriormente está el acto de descongelarlo, y es aquí en donde el Departamento de Agricultura de Estados Unidos recomienda que lo esté completamente y después refrigerarlo antes de cocinar.

Después de secarlo bien con papel absorbente es necesario sazonarlo con aceite o mantequilla para que el sabor penetre de mejor forma. Una vez hecho esto, es fundamental estar atento a que la cena de Navidad alcance la temperatura interna adecuada, por lo que la fuente antes señalada menciona que la ideal es alcanzar los 73.9 °C en la parte más gruesa correspondiente al muslo.

El método de cocción se basa en el peso del pavo, por lo que se recomienda retirar el papel aluminio y elevar la rejilla para que el calor circule por debajo del alimento. Cuando ya está cocido, es preciso dejarlo reposar durante 30 o 45 minutos antes de trinchar para que los jugos se distribuyan a lo largo del mismo. Finalmente, la Universidad de Florida recomienda refrigerarlo 2 horas después de la cocción y consumirlo máximo cuatro días después de la cena de Navidad.

¿Qué platillos son los más populares en la cena de Navidad?

Si bien el pavo destaca como el platillo más popular en la cena de Navidad, este no es el único. Al interior de la República Mexicana esta fecha es la idónea para preparar otros alimentos como el Bacalao y los Romeritos, aunque otras familias van más “a la segura” con Pechugas Rellenas o Pierna.