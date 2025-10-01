inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

¡Mostró pruebas! La hermana de Octavio Ocaña desmiente recientes versiones sobre el caso de su hermano

Luego de que un periodista de nota roja diera su versión, Bertha Ocaña desmintió en redes sociales que su hermano, Octavio Ocaña, se haya disparado así mismo.

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Luego de que un periodista de nota roja diera su versión de los hechos, Bertha Ocaña desmintió en redes sociales que su hermano, Octavio Ocaña, se haya disparado así mismo. Entre otras cosas, compartió imágenes de los documentos oficiales sobre el caso de su hermano.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×