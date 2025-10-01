¡Mostró pruebas! La hermana de Octavio Ocaña desmiente recientes versiones sobre el caso de su hermano
Luego de que un periodista de nota roja diera su versión, Bertha Ocaña desmintió en redes sociales que su hermano, Octavio Ocaña, se haya disparado así mismo.
TV Azteca
Luego de que un periodista de nota roja diera su versión de los hechos, Bertha Ocaña desmintió en redes sociales que su hermano, Octavio Ocaña, se haya disparado así mismo. Entre otras cosas, compartió imágenes de los documentos oficiales sobre el caso de su hermano.
Galerías y Notas Azteca UNO