Las RIVALIDADES siguen en MasterChef 24/7: Luis ya no soporta a Claudia y es víctima de sabotajes con Lancer
La convivencia entre los cocineros está siendo cada vez más complicada y Luis parece estar en el centro de todos los conflictos al interior de MasterChef 24/7.
Tras una semana con el Pin Negro, Luis se dispuso a cambiar de actitud en MasterChef 24/7 y empezó reconciliándose con Antrax. Sin embargo, a la que de plano ya no aguanta es a Claudia y hasta se burló de que se cree superior a los demás, pero falló en el reto de las tortillas españolas. Y si no era suficiente con estos conflictos, se dio cuenta de que Lancer lo tiene en la mira y por eso lo eligió para la brigada de limpieza.