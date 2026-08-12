Miércoles de Sin Palabras: el Pueblo busca la revancha, pero el Favorito no quiere que se le escape la victoria
El juego de Sin Palabras se vivió al límite, pues los equipos saben la importancia de mantener el marcador a su favor y lo dan todo por cada punto.
El miércoles es uno de los días más importantes en el Sin Palabras, pues los resultados pueden cambiar por completo el rumbo de la competencia semanal. Y los que de plano no se dan por vencidos, son los integrantes del Pueblo, que luego de tener un mal arranque, por fin pudieron poner el tablero a su favor y superaron al Favorito.