¡Cocineros eligen equipos y se desata la LOCURA en el universo MasterChef 24/7! (VIDEO)
Ramahá, Flor y Claudia tomaron una decisión y después fueron convocados a otra masterclass, algo que los sacó de sus casillas
Luego de la clase de repostería con la Chef Lili Cuéllar, los cocineros se reunieron en el anfiteatro de MasterChef 24/7 para recibir instrucciones: Ramahá, Flor y Claudia formaron equipos y, segundos después... ¡los gritos se hicieron presentes de la forma más loca, y todo por un llamado en la voz de Claudia Lizaldi que los convocó a otra masterclass de suchi!