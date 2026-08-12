Kenny Avilés ya está lista para La Granja VIP Segunda Temporada y cuenta su mejor estrategia para ganar
La increíble Kenny Avilés es la tercera Granjera confirmada para La Granja VIP 2 y ya nos contó qué expectativas tiene de este proyecto que es nuevo para ella.
Siguen las sorpresas en La Granja VIP Segunda Temporada y ya conocimos a la tercera Granjera: Kenny Avilés, quien por primera vez en su carrera estará en un formato 24/7 y promete sorprender al público con su participación. En exclusiva para Venga La Alegría, la irreverente artista nos confesó que su mejor cualidad es que siempre es leal a su esencia y tratará de usar esto a su favor.