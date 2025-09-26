¡Con invitados internacionales! Imanol y Brissia adelantan detalles del 2000’s X Siempre
Imanol y Brissia nos acompañaron en el foro para platicarnos todo sobre 2000’s X Siempre, un concierto que busca llevarte a tus mejores momentos de la infancia con las canciones que marcaron época. Además, anticiparon que participarán grandes invitados. ¡Checa los detalles!
