Este fue el último posteo de la novia de B King antes de desaparecer

Las autoridades investigativas de México trabajan para esclarecer el asesinato de B King y Regio Clown. Sin embargo, en los últimos días surgió otra línea investigativa tras ser declarada como desaparecida Angie Miller, novia del cantante colombiano ultimado en el Estado de México (Edomex).

Muere asesinado Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño TV Azteca [VIDEO] Eduin Caz y más exponentes del regional mexicano están de luto por el asesinato de Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño, en Guadalajara. Esto sucedió.

El asesinato de Bayron Sánchez Salazar y Jorge Luis Herrera, más conocidos como B King y Regio Clown respectivamente, está relacionado con La Familia Michoacana, o al menos eso se entiende por el mensaje narco encontrado junto a los cuerpos.

¿Quién es Angie Miller?

Desde que se activó la búsqueda de B King y Regio Clown en México, las redes sociales se poblaron de fotografías de los artistas colombianos. Una de las primeras personas en pedir por su aparición con vida fue Angie Miller, novia del cantante de 31 años de edad.

Angie Miller es oriunda de Venezuela y se desempeña como cantante y actriz. La joven tiene 29 años de edad y arribó a México junto a B King y Regio Clown para una serie de presentaciones musicales en el país. Sin embargo, desde el pasado 23 de septiembre fue reportada como desaparecida.

¿Cuál fue el último posteo de Angie Miller?

Como se mencionó, Angie Miller fue una de las primeras personas en difundir fotografías de B King y Regio Clown e informar a la sociedad sobre su desaparición. “Ya no quiero dejar pasar más tiempo, ni pasar por alto nada. Desde ayer a las 4 pm B King está desaparecido junto a Regio Clown. Necesitamos su apoyo para que aparezcan sanos y con vida”, escribió en su cuenta de Instagram.

Dos días antes de que sea declarada como desaparecida, Angie Miller realizó un último posteo en sus redes sociales. La novia de B King compartió una imagen del cantante colombiano con la frase “Que tu música te traiga Salvo a casa”, acompañada por un corazón y dos mano en plegaria. La joven fue vista por última vez en Santa Cruz Atoyac, en la alcaldía de Benito Juárez.