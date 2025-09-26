Así se habría burlado Kenia Os de Ángela Aguilar en los Premios Juventud 2025

Una nueva polémica se ha desatado en torno a Ángela Aguilar ya que habría sido el blanco de burlas por parte de Kenia Os en los Premios Juventud 2025 que se realizaron en Panamá.

La influencer había asistido para recibir el premio de ‘Girl Power’ por su exitosa canción ‘En Cuatro’. Fue en su momento de protagonismo en el cual dijo una frase que muchos interpretaron como una burla contra Aguilar.

¿Cuál fue el grito de Kenia Os que habría sido para Ángela Aguilar?

Kenia Os subió al escenario de los Premios Juventud 2025 para poder recibir su galardón. Se mostró muy llena de emoción y energía por lo que la influencer quiso interactuar con el público panameño, gritando con entusiasmo: "¡Panamáaaaa!”.

SI bien esto parecía un simple agradecimiento pues se volvió una polémica. Lo que ocurrió fue la forma en la que Kenia alargó la A en Panamá, fue muy parecido al grito de Ángela Aguilar: "¡Amaaaaar!”, pronunciado en el día de su boda con Christian Nodal.

Debido a la similitud es que los televidentes especularon con que se trataba de una burla y por supuesto esto se replicó en las redes sociales.

¿Realmente fue una burla para Ángela Aguilar?

Debido a los comentarios y la viralización del grito, fue necesario que hicieran aclaraciones sobre la situación. El grito que realizó Kenia Os, no fue una burla contra Ángela Aguilar sino que claramente era una forma de saludar s su público pero lo sacaron de contexto.

En las redes sociales se pudo leer frases como “Like si creíste que dijo ‘Amaaar’ como Ángela Aguilar”, “Estamos traumadas”, “Dijo Panamá, pero yo escuché Amaaar” y “Las traumadas escuchamos Amaaar” se multiplicaron, dejando claro que la mayoría de los televidentes tuvieron la misma percepción.

Fue un momento que se mal interpretó pero generó uno de los momentos más divertidos y comentados de los Premios Juventud 2025. De esta manera Kenia Os y su grito serán recordados.