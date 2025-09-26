Cómo hacer sopa de tortilla azteca: la receta en 9 pasos

Si hay una sopa que te hace sentir en casa desde el primer sorbo, es esta: la sopa de tortilla, también llamada sopa azteca, tiene esa magia de platillo humilde que no necesita grandes ingredientes para saber espectacular. Solo maíz, chile, caldito y ese toque de cariño que la vuelve inolvidable. Por eso, aquí te decimos cómo prepararlo en 9 sencillos pasos.

Receta de sopa de tortilla al estilo tradicional

Ingredientes: ¿Qué lleva la sopa de tortilla?



6 tortillas de maíz (mejor si son del día anterior)

2 jitomates grandes y maduros

¼ de cebolla blanca

1 diente de ajo

2 chiles pasilla secos

4 tazas de caldo de pollo (o de verduras)

Sal al gusto

Aceite vegetal

Para servir: aguacate, queso fresco, crema, epazote, chile pasilla frito

Canva Esta receta de sopa de tortilla azteca es sencilla y económica

Cómo prepararlo: Paso a paso



Corta las tortillas en tiritas y fríelas en aceite caliente hasta que estén crujientes. Sácalas en papel absorbente. Fríe ligeramente los chiles pasilla sin que se quemen, solo para que suelten su aroma. Resérvalos. Tatemado básico: Asa los jitomates, la cebolla y el ajo en un sartén hasta que se vean tostaditos. Licúa todo: jitomates, chiles pasilla, ajo y cebolla con un poco del caldo. Cuela y sofríe la mezcla en una cazuela con poquito aceite. Agrega el resto del caldo, sal al gusto y deja hervir 10 minutos. Ajusta la textura: si está muy espesa, ponle más caldo; si está muy ligera, deja que se reduzca. Sirve primero las tiritas de tortilla, luego el caldito caliente. Decora con lo que tengas: aguacate, queso, crema, epazote o lo que le dé vida a tu plato.

Canva La sopa de tortilla azteca es un platillo típico presente en las cocinas mexicanas

¿Cuál es la historia de la sopa de tortilla?

Este platillo es tan mexicano como el maíz. Según el Gobierno de México, la sopa de tortilla tiene su origen en la zona centro del país, especialmente en estados como Tlaxcala y Puebla. Surgió como una forma creativa de aprovechar las tortillas que ya estaban duras… y terminó convirtiéndose en una receta con identidad propia.

Cada casa tiene su versión de sopa azteca. Hay quienes la hacen más picante, otros más caldosos, algunos le agregan chipotle, otros le ponen queso panela. Pero todas comparten algo: ese sabor familiar que reconforta, que huele a cocina tradicional y que se queda contigo.