Sin miedo a nada: Las declaraciones de Manola Díez tras unirse a La Granja VIP

La actriz y conductora, Manola Díez, ya comenzó a dejar su marca como la séptima granjera de La Granja VIP. Pues sus primeras declaraciones como participante oficial, encendieron la mecha. Fiel a su estilo directo, Manola, hablo de que “no le tiene miedo a nada”, pues su gracias a su experiencia, la regiomontana no tiene nada que temer y se siente preparada y con el corazón abierto para afrontar lo que prepare el futuro:

Primeras declaraciones de Manola Díez

Fue durante el programa de Venga la Alegría que Manola fue confirmada como la séptima granjera que tendrá que compartir y competir con rivales y amigos, pues mencionó que, aunque no teme a la competencia, cree en el trabajo en equipo.

“Yo me siento ya una ganadora porque ya me dieron la oportunidad de llegar a La Granja VIP. Yo no tengo miedo a nada, ya estuve en Survivor, vivimos cosas difíciles y en todos he aprendido algo nuevo”, expresó.

Además, la actriz recordó sus raíces demostrando que el trabajo duro no será un problema, pues declaró que “Desde los 11 años comencé a trabajar en la tienda de un tío, crecí en un rancho y sé lo que es enfrentar la vida con disciplina”.

¿Habrá equipo Explosivo?

Dentro de la revelación y entrevista a Manola, no dudo en mostrar cariño y respeto: “Quiero mucho a Jawi, quiero mucho a Adame, y no por vernos diario se deja de tener ese cariño. Hasta ahora ninguno de los participantes es ‘suavecito’, y eso me emociona más”. Con estas declaraciones, Manola se suma a una creciente lista de granjeros, que brillan por sus polémicas tanto dentro como fuera del ambiente del espectáculo.