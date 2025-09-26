¿Simpáticos? Ime Tuñón, Dani Parra y el padre José de Jesús Aguilar cantan “El Privilegio de Amar” en La Academia VLA

Ime Tuñón, Dani Parra y el padre José de Jesús Aguilar, fueron los nominados de la semana pasada y dos de ellos tendrían que abandonar el reality. En trío, interpretaron “El Privilegio de Amar”, una canción que Lucero y Mijares hicieran muy famosa. Después de su interpretación, escucharon a tentos a las críticas que no los bajaron de ‘simpáticos’ y desafinados.