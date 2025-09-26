Cuál es la moneda mexicana de 50 pesos por la que pagan hasta 65,000 pesos

Existen muchas monedas en el mundo que son objetos de colección para los aficionados a la numismática. Cada una de ellas tiene rasgos únicos y distintivos que se asocian a su año y contexto de fabricación. En este sentido, cada moneda mexicana no es la excepción.

Conoce cuál es la pieza que se puede vender por hasta 65,000 pesos. Banorte está interesado en esta pieza conmemorativa. Estas son sus características distintivas

¿Cuál es la moneda de 50 pesos por la que Banorte paga hasta 65,000 pesos?

La moneda de 50 pesos por la que Banorte paga hasta 65,000 pesos es el Centenario de oro. Este ejemplar tiene un precio de compra elevado y se debe a su carácter conmemorativo.

Según la información disponible en el sitio web de la entidad, el precio de compra y venta de la pieza oscila entre los 58,228 y 68,928 pesos. Pero estos valores pueden experimentar variaciones en función del mercado del oro. De esta manera, la moneda se ha convertido en una opción atractiva para los inversionistas.

¿Cómo es el Centenario de oro por el que Banorte paga hasta 65,000 pesos?

El Centenario de oro de 50 pesos es una moneda conmemorativa que contiene 1.20565 onzas de oro y posee una pureza de 0.900. Alcanza un peso total de 1.2057 onzas. Es una de las piezas numismáticas más emblemáticas de México.

Fue creada el 14 de septiembre de 1921 con motivo de la conmemoración del Centenario de la Consumación de la Independencia. Su producción se mantuvo hasta 1947.

¿Cómo saber el valor de la moneda de oro y plata?

Existen diversos métodos para autenticar el valor de las monedas de oro y plata. En el caso del Centenario de oro de 50 pesos, es fundamental considerar los siguientes aspectos: