Así lucía Maribel Guardia de joven: la actriz publica foto a sus 19 años

Maribel Guardia nunca ha dejado de impresionar en redes sociales por el jovial y escultural aspecto que luce a sus 66 años. Pero, para demostrar que ella ya impresionaba desde sus inicios, compartió una fotografía de cuando tenía 19 años y ganó un premio que cambió su carrera.

Maribel Guardia triste por un mensaje que recibió de su nieto. ¿No la extraña? [VIDEO] Maribel Guardia prefiere guardar los bellos momentos con su nieto, asegura que él algún día sabrá cuánto lo quiere.

Así se veía Maribel Guardia a los 19 años, cuando era reina de belleza

En su cuenta de Instagram, la actriz, bailarina y cantante compartió una imagen tomada en 1978, cuando ella tenía tan solo 19 años. Corresponde a un evento muy especial para ella: cuando recibió el premio a la más fotogénica de Miss Universo, galardón que otorgaban fotógrafos de diversos países.

Crédito: Captura de Instagram

“Orgullosa de representar a mi bella Costa Rica y feliz de recibirlo en mi querido México lindo. Quién iba a decir que este concurso cambió mi vida”, escribió Maribel.

En la foto es posible apreciar la característica melena negra y larga de Maribel Guardia, alzando su premio y sonriendo de una manera que resaltaban sus bellas facciones. Ella estaba junto a Judy Andersen, quien era reina de belleza en Estados Unidos.

En los comentarios resaltan el enorme parecido que Maribel Guardia tiene con su hijo Julián Figueroa, quien falleció en 2023 a los 28 años de edad.

Maribel Guardia alcanzó la fama cuando se convirtió en Miss Costa Rica, por lo que participó a nivel internacional en miras de ser nombrada Miss Universo; ahí fue donde ganó el reconocimiento que ella recordó en su Instagram.

Aunque no fue la triunfadora máxima en aquel certamen, sí llamó la atención de personas que trabajaban en la televisión y le ofrecieron prepararse como actriz, cantante y bailarina. Debutó en un escenario de teatro en 1980 y para 1984 ya había trabajado también en 12 películas como “Pedro Navaja”.

A la par de sus apariciones en cine, ha construido una exitosa carrera en las telenovelas y como cantante, ámbito en el que se desenvuelve al día de hoy.