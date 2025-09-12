¿Mejoró su presentación a lo del año pasado? Así cantó Ime Tuñón “Loca” en La Academia VLA
Ime Tuñón, quien busca su revancha en La Academia VLA, fue la primera participante en presentar su número musical. Luego de inspirarse con las palabras de sus seres queridos, interpretó “Loca”, un tema que hiciera famoso Ana Bárbara. Dentro de sus primeras impresiones, Kiko Campos le recomendó tomar clases de canto.
