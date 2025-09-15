inklusion logo Sitio accesible
Imelda Garza Tuñón rechaza la idea de que Maribel Guardia lleve las cenizas de Julián Figueroa en un collar

Aunque rechaza la idea de que Maribel Guardia lleve parte de las cenizas de Julián Figueroa en un collar, Imelda Garza Tuñón sí celebra que su suegra deposite las cenizas de su hijo en una iglesia.

Aunque rechaza la idea de que Maribel Guardia lleve parte de las cenizas de Julián Figueroa en un collar, Imelda Garza Tuñón sí celebra que su suegra deposite las cenizas de su hijo en una iglesia; incluso, Imelda asegura que eso le hará bien a su hijo.

