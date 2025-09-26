inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

¡El mejor platillo de viernes! Rahmar nos comparte los ingredientes y la receta paso a paso para preparar tlayudas

Rahmar nos compartió los ingredientes y la receta paso a paso para preparar unas deliciosas tlayudas, uno de los principales platillos de la gastronomía oaxaqueña.

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Aprovechando que llegó el fin de semana, Rahmar nos compartió los ingredientes y la receta paso a paso para preparar unas deliciosas tlayudas, uno de los principales platillos de la gastronomía oaxaqueña. ¡No pierdas detalle!

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×