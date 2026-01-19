¿No le pagaron a Irán Castillo? La cantante rompe el silencio y revela lo que vivió con BOBO Producciones

inklusion logo Sitio accesible
¿Por qué Irán Castillo dejó el 90’s Pop Tour? Entre rumores de falta de pago por BOBO Producciones, la cantante rompió el silencio y explicó cómo es su actual relación con los Borovoy. Entre otras cosas, contó lo que sucedió en ‘Soundtrack, La Gira’ y admitió que ha confiado en personas equivocadas.

