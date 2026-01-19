¿No le pagaron a Irán Castillo? La cantante rompe el silencio y revela lo que vivió con BOBO Producciones
¿Por qué Irán Castillo dejó el 90’s Pop Tour? Entre rumores de falta de pago por BOBO Producciones, la cantante rompió el silencio y explicó cómo es su actual relación con los Borovoy. Entre otras cosas, contó lo que sucedió en ‘Soundtrack, La Gira’ y admitió que ha confiado en personas equivocadas.