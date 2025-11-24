inklusion logo Sitio accesible
¿No le gustó? Omar Chaparro parodia “La Guadalupana” e Itatí Cantoral no se guardó sus comentarios

Luego de que Omar Chaparro imitara a Itatí Cantoral cantando “La Guadalupana”, la actriz señaló qué fue lo que le faltó para hacer una verdadera parodia.

Luego de que Omar Chaparro imitara a Itatí Cantoral cantando “La Guadalupana”, la actriz reaccionó y señaló qué fue lo que le faltó para hacer una verdadera parodia. Además, compartió qué significa para ella interpretar a ‘Lupita’ en Mentiras, el musical.

