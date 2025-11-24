Al pensar en plazas comerciales de Querétaro, casi siempre la primera opción es Antea LifeStyle Center, popular por sus locales variados y de lujo, así como su ubicación. Sin embargo, hay una opción que, según la Inteligencia Artificial (IA), tiene precios más accesibles, una de ellas es Premium Outlets.

Y es que, en este lugar hay un montón de locales con productos económicos, pero también con marcas internacionales, por lo que podrías comparar y elegir lo que mejor se acomode a tu presupuesto.

¿Por qué la plaza Premium Outlets se ha vuelto tan popular en Querétaro?

La plaza Premium Outlets de Querétaro se está haciendo famosa porque tiene variedad de marcas y venden de todo, desde zapatos, ropa deportiva, formal, maquillaje, equipaje y artículos para la piel, así como todo para la necesidad del hogar. En total, tiene 80 locales.

Y son de las tiendas que se unen a las promociones de temporada, con descuentos atractivos y opción de pago a meses sin intereses. Según el sitio web oficial, siempre hay descuentos de hasta un 65%.

La IA recomienda que, sea cual sea el centro comercial a elegir, debes considerar siempre el precio y la calidad de los artículos, así como aprovechar la temporada de descuentos, armar un “día de compras inteligente” con rutas y priorizando las necesidades básicas.

Un detalle que las diferencia es que las outlets no tienen tantas marcas de lujo, lo que podría complicar la compra de ciertos productos que estés buscando. Eso sí, hay opciones más económicas que podrían ahorrarte mucho dinero.

Cómo llegar a Plaza Premium Outlets, el lugar en Querétaro que supera a Antea LifeStyle Center en precios

Para llegar a Plaza Premium Outlets de Querétaro tienes que dirigirte a la carretera Querétaro-Celaya, en el kilómetro 6.3 en Corregidora. Está cerca de Hacienda Castillo y de Plaza de Toros Santa María.

(ESPECIAL/CANVA) Si quieres ir de compras, este es el mejor lugar.

Para que lo consideres, el horario de esta plaza comercial es de 11:00 am hasta las 8:00 pm.