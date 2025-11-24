Adiós a las cocinas blancas, la IA revela cuál será el color en tendencia en 2026

A medida que se aproxima el mes de diciembre, muchos ciudadanos ponen sus energías en la decoración de sus hogares para las celebraciones de la Navidad y el Año Nuevo. Sin embargo, otros buscan darle un nuevo aspecto a sus casas para el 2026 y es por eso que resulta necesario conocer cuáles son las tendencias que predominarán.

Para ayudar en la búsqueda y elección, la Inteligencia Artificial (IA) se presenta como una buena opción ya que su poder de análisis puede ofrecer conclusiones sobre cualquier cosa que se le consulte. Gemini es la IA elegida en esta oportunidad y que ofrece una respuesta concreta.

¿Adiós a las cocinas blancas?

Las tendencias van modificando la estética de los hogares en distintos rincones del mundo y cada año hay colores y elementos decorativos que se ganan el protagonismo. Ahora, la mirada se posa sobre las cocinas sobre el que el tradicional color blanco parece que será desplazado.

Según lo que Gemini ha podido analizar en torno a lo que se viene para el 2026, las cocinas blancas parece que llegarán a su fin. La nueva tendencia que se impone apunta a renovar el aire en este espacio del hogar y parece que el color blanco dejará de habitarla.

¿Qué tendencia se impondrá en 2026?

Gemini afirma que “las tendencias de color para cocinas en 2026 se centran en tonos tierra cálidos, verdes naturales y neutros suaves como el blanco roto, el cashmere y el arena”. Esta IA deja en claro que el blanco ya no será tenido en cuenta en su esencia clásica.

“También ganan fuerza los acentos en colores joya como el verde azulado transformativo, el terracota y el azul atlántico. La clave está en crear ambientes acogedores y conectados con la naturaleza, ya sea usando estos colores en los muebles o como toques de contraste en detalles”, sentenció la Inteligencia Artificial. Gemini recordó entonces que los colores dominantes en 2026 serán los tonos tierra y neutros, los verdes naturales y los colores joya.