⁠¿Pepe Aguilar defiende a Ángela Aguilar? El cantante se burla de quienes aseguran que su hija usa esponjas

Como buen padre Pepe Aguilar salió en defensa de Angela Aguilar, y es que, en los últimos meses, la cantante ha estado en el ojo del huracán debido a varias declaraciones, y esto mismo ha hecho que se gane cientos de haters. Estos mismos han asegurado que la hoy esposa de Christian Nodal ocupa esponjas, situación en la que su progenitor ha salido a poner el pecho por su retoño.

Pepe Aguilar asistió a El Paso Texas el pasado 21 de noviembre, donde Angela Aguilar hizo una fecha más de su gira “Libre Corazón Tour”; fue en este recinto donde su padre disfrutó del show, y además no dejó pasar la oportunidad de defender a su pequeña y en plena transmisión en vivo se dio a la tarea de mandarles un contundente mensaje a aquellos que le tiran hate a Angelita porque supuestamente ocupa esponjas.

En medio de este show musical, Pepe pudo bromear e ironizar sobre los rumores de que su hija ocupa esponjas en sus presentaciones, y fue aquí donde el cantante dijo: “A ver vamos a ver”, posteriormente le hizo un zoom a su hija, acto seguido soltó un comentario: “no pues sí, pin… esponjas.

¿Por qué las personas no quieren a Angela Aguilar?

Con tan sólo 21 años, Angela Aguilar ha sido el centro de todo tipo de críticas, tanto a su carrera como a su persona. Sin embargo, el suceso que quizás la marcó de por medio, fue su relación con Christian Nodal, quien al parecer le habría puesto el cuerno a Cazzu cuando ya estaban esperando un bebé; a eso se le suma la polémica declaración de: “Fan de su relación”.

Otra de sus declaraciones que enojó mucho a las personas fue cuando dijo que era 25% argentina, esto se dio luego de que la Selección de Lionel Messi quedara campeona del Mundial de Qatar 2022: “No me lo pueden quitar. 25% argentina, 100% orgullosa. Hoy, todos somos más celestes que el cielo.

Sin embargo, otra de las polémicas en las que se vio involucrada la hija de Pepe Aguilar, fue el problema que enfrentó al ser demandada por despido injustificado, este papel la interpuso una de sus ex coristas, quien alegó haber sido cesada de su trabajo tras pedir una licencia de maternidad; a eso se le sumó que, uno de sus músicos murió durante la pandemia del 2020, y tanto Angela como su padre se negaron a liquidar lo que les correspondía.

