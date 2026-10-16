"¡Era en vivo!”, Itatí Cantoral rompió el silencio sobre la presión que vivió junto a Thalía haciendo telenovelas

Thalía confesó que quedó traumada tras protagonizar telenovelas ante los extenuantes llamados y la presión que vivió en aquella época. ¿Itatí Cantoral pasó por alguna situación similar? Esto contestó la consagrada actriz, quien reveló que, cuando compartió telenovela con Thalía, el ritmo era tan acelerado que los guiones llegaban prácticamente al momento de grabar. ¿Itatí Cantoral volvería a trabajar con Thalía? ¡No pierdas detalle!