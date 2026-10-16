¡Exclusiva! Karla Zapién denuncia a Hugo Stiglitz por presunto abuso y revela qué busca lograr
Karla Zapién, quien denunció a Hugo Stiglitz por presunto abuso sexual, puso en la mesa la pena de muerte y la castración como castigo para los abusadores.
La actriz Karla Zapién denunció formalmente el presunto abuso sexual que habría sufrido a los 17 años por parte del actor Hugo Stiglitz y, en exclusiva, explicó lo que quiere lograr con este proceso legal y cuál sería, desde su punto de vista, el castigo ejemplar para los abusadores. Además, Karla Zapién reveló cuál es el estatus de la investigación y recordó cómo comenzó su relación con el actor.