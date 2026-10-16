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Mono Osuna piensa que lo nominaron por culpa de Niurka y revela su estrategia para no ser eliminado de La Granja VIP

A diferencia de otros integrantes, el Mono Osuna no ve como algo nominado estar en la tabla de La Granja VIP y cree que hay una explicación lógica detrás.

La tabla de nominados de La Granja VIP tiene por primera vez a Mario “Mono” Osuna, que primero fue enviado por votación directa y aunque se salvó, terminó en riesgo por la Asamblea. Sin embargo, el exfutbolista piensa que sí tiene oportunidades de salvarse, pues su teoría es que los fans de Niurka y Kevyn Contreras “Bicolor” fueron los que lo pusieron en esta posición, pero no consideraron que él también tiene admiradores gracias a su trayectoria en Exatlón México.

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