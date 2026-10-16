Mono Osuna piensa que lo nominaron por culpa de Niurka y revela su estrategia para no ser eliminado de La Granja VIP

La tabla de nominados de La Granja VIP tiene por primera vez a Mario “Mono” Osuna, que primero fue enviado por votación directa y aunque se salvó, terminó en riesgo por la Asamblea. Sin embargo, el exfutbolista piensa que sí tiene oportunidades de salvarse, pues su teoría es que los fans de Niurka y Kevyn Contreras “Bicolor” fueron los que lo pusieron en esta posición, pero no consideraron que él también tiene admiradores gracias a su trayectoria en Exatlón México.