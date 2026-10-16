¡Por evitar la ‘blanqueada’! ¿El Pueblo logró meter ‘las manos’ en el Sin Palabras?
El Favorito puede presumir su gran racha de esta semana en el Sin Palabras, pero el Pueblo quiere hacer todo por evitar una derrota más. ¿Podrán lograrlo?
¿Por punto triple o cuádruple? Tras la semana de ensueño que está viviendo el Favorito poniendo sobre las cuerdas al Pueblo, el Sin Palabras de este días e jugó prácticamente por evitar la ‘blanqueada’. ¿Será que el Pueblo logró meter aunque sea ‘la manos’? ¡Revive todas las emociones del Sin Palabras del 16 de octubre!