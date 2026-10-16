¡Por evitar la ‘blanqueada’! ¿El Pueblo logró meter ‘las manos’ en el Sin Palabras?

¿Por punto triple o cuádruple? Tras la semana de ensueño que está viviendo el Favorito poniendo sobre las cuerdas al Pueblo, el Sin Palabras de este días e jugó prácticamente por evitar la ‘blanqueada’. ¿Será que el Pueblo logró meter aunque sea ‘la manos’? ¡Revive todas las emociones del Sin Palabras del 16 de octubre!