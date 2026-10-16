¡Actividad fuera de lo normal debajo de las sábanas en La Granja VIP!

Durante la madrugada, Niurka y ‘Mono’ hablaron uno del otro. Mientras Kike Mayagoitia defiende a ‘Mono’ y asegura que Niurka es más grosera, Ricardo Casares lo enfrenta y condena las conductas que no son respetables al interior de La Granja VIP. ¿Julio se está colgando de la popularidad de Kevyn ‘Bicolor’? ¡Ojo a lo que soltó Azalia y a las inesperadas imágenes de las sábanas inquietas!