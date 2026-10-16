¡Actividad fuera de lo normal debajo de las sábanas en La Granja VIP!
Un movimiento muy irregular en las sábanas al interior de La Granja VIP despertó todo tipo de reacciones entre los conductores. ¡Aquí las imágenes!
Durante la madrugada, Niurka y ‘Mono’ hablaron uno del otro. Mientras Kike Mayagoitia defiende a ‘Mono’ y asegura que Niurka es más grosera, Ricardo Casares lo enfrenta y condena las conductas que no son respetables al interior de La Granja VIP. ¿Julio se está colgando de la popularidad de Kevyn ‘Bicolor’? ¡Ojo a lo que soltó Azalia y a las inesperadas imágenes de las sábanas inquietas!