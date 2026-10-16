¿Las dejaron fuera? La Bebeshita y Azalia se quejan por la canción de La Granja VIP

En La Granja VIP, la canción que preparó Julio provocó inconformidad entre La Bebeshita y Azalia, quienes señalaron que su participación quedó reducida en comparación con la de sus compañeros. Mientras los granjeros se preparan para cantar el tema, ambas se dieron cuenta de que no tendrán el mismo protagonismo: La Bebeshita se quedó sin líneas y Azalia apenas tendrá una pequeña intervención. La situación generó comentarios entre las participantes, quienes expresaron su molestia por la manera en que quedaron distribuidas las partes de la canción. ¿Será que Julio hará cambios para darles más espacio?