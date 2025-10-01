¡Mariachi con flamenco! Javier Mota, actor de Malinche, presenta “Con destino a México”
Javier Mota, el actor y cantante español, nos visitó para presentar su nuevo sencillo “Con destino a México”, un tema con tintes de ranchero y flamenco. Además, compartió lo que ha vivido interpretando a Hernán Cortés en Malinche.
