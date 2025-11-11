inklusion logo Sitio accesible
"¡Le están saliendo las cosas de suerte!”, Jawy habla alza la voz y habla de Eleazar tras su salida de La Granja VIP

Jawy, el reciente eliminado de La Granja VIP, contó todo sobre sus conflictos con Eleazar y reveló cuáles fueron los defectos de su ‘estrategia’. Además, aclaró su polémica con El Mayoral y comentó las reacciones de Manola tras su salida del reality.

La Granja VIP
