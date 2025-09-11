inklusion logo Sitio accesible
La Granja VIP: Jawy Méndez advirtió que provocará “peleas, llantos, tristezas, felicidad”

Jawy Méndez, el segundo granjero confirmado para La Granja VIP, reveló sus sentimientos por participar en un reality 24/7. ¡Ojo a lo que dijo de Alfredo Adame!

Jawy Méndez, quien ha sido revelado como el segundo granjero confirmado para La Granja VIP, reveló sentir miedo y nervios por participar en un reality 24/7. Además, advirtió que explotará los momentos clave para que ‘suceda lo que tenga que suceder’. ¡Ojo a lo que anticipó sobre Alfredo Adame!

