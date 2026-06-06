“La hipocresía": Ricardo se sincera sobre su distanciamiento con Lancer en MasterChef 24/7 (VIDEO)
A pesar de que eran inseparables, Ricardo considera que el trato de Lancer ya no es el mismo y cree que todo fue culpa de una cocinera en MasterChef 24/7.
La convivencia en MasterChef 24/7 ya está causando estragos entre los cocineros, empezando por Ricardo, quien terminó alejándose de Lancer por una inesperada razón. Y es que de acuerdo con lo que el cocinero compartió en una reveladora plática con Lula, cree que María se encargó de sembrar cizaña en su amistad con Lancer y por eso es que él empezó a tratarlo diferente.