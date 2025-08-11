inklusion logo Sitio accesible
“No sabes si vas a volver”, Jorge Salinas reaccionó a los recuerdos de su secuestro

Aunque dejó claro que no le es grato hablar del tema, Jorge Salinas compartió sus impresiones y reflexiones sobre el secuestro que sufrió. Aquí los detalles.

Antes de pronunciarse sobre La obscenidad de la carne, la obra en la que participa junto a su esposa Elizabeth Álvarez, Jorge Salinas compartió sus impresiones y reflexiones sobre el secuestro que sufrió, aunque dejó claro que no le es grato hablar del tema. Aquí los detalles.

