“No sabes si vas a volver”, Jorge Salinas reaccionó a los recuerdos de su secuestro
Aunque dejó claro que no le es grato hablar del tema, Jorge Salinas compartió sus impresiones y reflexiones sobre el secuestro que sufrió. Aquí los detalles.
TV Azteca
Antes de pronunciarse sobre La obscenidad de la carne, la obra en la que participa junto a su esposa Elizabeth Álvarez, Jorge Salinas compartió sus impresiones y reflexiones sobre el secuestro que sufrió, aunque dejó claro que no le es grato hablar del tema. Aquí los detalles.
