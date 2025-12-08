¿Se le cumplirá? Jorge Salinas revela su enternecedor deseo en vísperas de Navidad
Jorge Salinas compartió su gran anhelo en vísperas de Navidad: reunir a todos sus hijos en una misma mesa. ¿Lo conseguirá? Esto reveló el actor mexicano, quien agradeció públicamente el papel que ha desempeñado su esposa Elizabeth Álvarez para ayudarlo a mantener la cercanía con sus hijos.
