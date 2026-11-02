Ivonne Montero ya no soporta a Rafa Mercadante y tienen incómoda pelea en La Granja VIP: "¿Cuál es tu enojo?” (VIDEO)

El equipo de los “Disfuncionales” se quedó en shock al descubrir que Pablo Montero fue eliminado de La Granja VIP, así que ahora tienen que afinar sus estrategias. Sin embargo, lo que también podría traerles problemas, es la innegable rivalidad de Ivonne Montero con Rafa Mercadante, quienes al parecer ya no pueden estar sin pelearse, tal como pasó mientras veían la incubadora y la actriz se molestó cuando su compañero le dijo que no abriera la puerta, lo que desató gritos y reclamos.