¿Rehabilitación o retiro espiritual? Así se despidió Victoria Ruffo de José Eduardo Derbez, quien pretende hacer un largo viaje
José Eduardo Derbez fue visto en el aeropuerto y aseguró que emprendía un viaje de trabajo, mientras que Victoria Ruffo contrastó su versión. ¿Entró a rehabilitación?
Aunque intentó pasar desapercibido, José Eduardo Derbez fue visto en el aeropuerto y aseguró que emprendía un viaje de trabajo, mientras que Victoria Ruffo fue cuestionada y su versión contrastó con la de su hijo. ¿José Eduardo Derbez se someterá a rehabilitación? Esto fue lo que contaron.
