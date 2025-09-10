inklusion logo Sitio accesible
¿Rehabilitación o retiro espiritual? Así se despidió Victoria Ruffo de José Eduardo Derbez, quien pretende hacer un largo viaje

José Eduardo Derbez fue visto en el aeropuerto y aseguró que emprendía un viaje de trabajo, mientras que Victoria Ruffo contrastó su versión. ¿Entró a rehabilitación?

Aunque intentó pasar desapercibido, José Eduardo Derbez fue visto en el aeropuerto y aseguró que emprendía un viaje de trabajo, mientras que Victoria Ruffo fue cuestionada y su versión contrastó con la de su hijo. ¿José Eduardo Derbez se someterá a rehabilitación? Esto fue lo que contaron.

