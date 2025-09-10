Ivonne Montero responde a quienes la critican por tener un novio joven

Hace una semana, Ivonne Montero publicó en su cuenta de Instagram un video compuestos por muchos clips que protagoniza junto a su nuevo novio. Sin mucho más que agregar, esta fue la forma en la que presentó a su pareja.

Luego de esto la actriz se vio envuelta en críticas debido a que ella tiene 51 años de edad y su novio es 11 años menor. Ante esto es que Montero decidió salir a hablar y responderle a los haters.

¿Qué respondió Ivonne Montero a los haters?

Las críticas no solo eran por la edad sino también por la apariencia física del novio de Montero ya que muchos usuarios manifestaron que no era una persona muy agraciada. Además dijeron que no está a la altura de la famosa.

Al principio Ivonne ignoró estos comentarios negativos dirigidos a ella y a su novio Jonathan Vazquez quien es policía federal. Es decir que el hombre no pertenece al mundo de la farándula y la exposición no es lo suyo.

La actriz ha decidido romper el silencio y reaccionó a las críticas que se leen en sus redes sociales. Es por esto que recurrió a su cuenta de Instagram para compartir un mensaje compuesto por una dedicatoria para quienes la critican.

El video que publicó es de un niño bailando al ritmo de “It’s My Life” de Dr. Alban y agregó la siguiente leyenda:

“Para todos los jodidos criticones”.

Este fue el breve mensaje con el cual Ivonne Montero decidió ponerle punto final a las críticas por su nuevo noviazgo. Tras hacer esta publicación, la famosa realizó otras publicaciones acerca de su familia y novio.

Sin dudas la actriz también recibió comentarios positivos ya que sus fans decidieron hacerla sentir mejor. Algunos le escribían “familia bonita” y le deseaban lo mejor del mundo, como también le manifestaban que ella debía ser feliz con la persona que elija.

