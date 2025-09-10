Ya no hay vuelta atrás en la pelea: Emiliano Aguilar dijo esto sobre Aneliz Álvarez que dejó pasmados a todos

Los problemas en la familia de Pepe Aguilar parecen no estar cerca de dar tegua, mucho menos ahora que todos los miembros están involucrados. La última polémica fue protagonizada por Emiliano Aguilar, quien apuntó en contra de Aneliz Álvarez, la esposa de su papá, con la que todo indica que no lleva una buena relación.

Así lo hizo saber durante una transmisión en vivo mediante su cuenta oficial de Instagram, en donde leyó varios mensajes de sus seguidores y hasta aprovechó para resaltar la belleza de su mamá. Sin embargo, lo que llamó la atención de muchos de sus fans, fue el hecho de que aprovechó este comentario para mofarse de Aneliz, al aseverar que su madrastra no es tan atractiva.

“Sí, la neta, mi mamá está bien hermosa. La neta, pasada de lanza. Mucho más hermosa que ya sabemos quién”, mencionó.

(INSTAGRAM) Emiliano Aguilar se burló de la esposa de Pepe Aguilar en un video en vivo.

Estas declaraciones surgen apenas unos días después del fuerte “encontronazo” que los Aguilar tuvieron con Emiliano, cuando aparentemente lo compararon con un perro usando a “Gordo”, su mascota.

Por lo que con esta postura el rapero dejó más que claro que, al menos de su parte, no hay interés de frenar la guerra de declaraciones si le siguen faltando al respeto a él y a sus seres queridos.

Instagram / @emiliano_aguilar.t, @pepeaguilar_oficial Emiliano Aguilar puso en duda la belleza de Aneliz, esposa de Pepe Aguilar

¿Quién es Aneliz Álvarez?

Aneliz Álvarez Alcalá es la esposa de Pepe Aguilar desde 1997. De acuerdo con la información disponible, es originaria de Texas, pero radicó gran parte de su vida en Argentina (razón por la que sus hijos se sienten cercanos a este país). Ha sido mánager de la familia y procura acompañarlos en giras importantes.

La historia con el intérprete mexicano habría comenzado en los 90, cuando ella formó parte del equipo de modelos para un video de Antonio Aguilar Jr. Tras este primer encuentro, siguieron frecuentándose y formalizaron un noviazgo, para finalmente llegar al altar en una espectacular boda.

Instagram / @pepeaguilar_oficial Pepe Aguilar y Aneliz Álvarez tienen tres hijos

Aneliz Álvarez tienen tres hijos: Aneliz (27 años), Leonardo (26 años) y Ángela (21 años). Antes de este matrimonio, en 1992, Pepe Aguilar tuvo a Emiliano (32 años), fruto de su relación con Carmen Treviño.